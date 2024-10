Fiat Topolino in edicola con il progetto Top-News

Si chiama 'Top-News' il nuovo progetto che vede protagonista Fiat Topolino, al centro della nuova iniziativa con le speciali edicole Civic del centro di Milano, ovvero strutture storiche trasformate in moderni luoghi di dibattiti, eventi culturali e iniziative non convenzionali.

Le prime due edicole Civic coinvolte nel progetto con il quadriciclo elettrico, sono quelle ubicate ai Navigli e a Città Studi, rispettivamente in piazza XXIV Maggio e in piazza Leonardo da Vinci. La zona dei Navigli è una delle più amate e conosciute di Milano, per le numerose botteghe artigiane e la vivace vita notturna. Allo stesso modo, piazza Leonardo da Vinci, dove ha sede il Politecnico, è il cuore e punto nevralgico e cosmopolita di Città Studi.

Dal 30 settembre al 7 ottobre, presso l'edicola Civic Darsena-Navigli è possibile prenotare un test drive a bordo di Fiat Topolino mentre, dal 7 al 13 ottobre, la soluzione di micro-mobilità accessibile a tutti, a partire dai 14 anni, sarà in scena presso l'edicola Civic Poli, con la possibilità di provarla nel traffico cittadino.

Grazie alle dimensioni contenute (2,53 metri di lunghezza) e alla sua maneggevolezza, la Topolino presenta una velocità massima limitata a 45km/h, che si adatta alla nuova tendenza dei limiti di velocità di 30 km/h nelle città. Disponibile in due versioni, aperta o chiusa, il veicolo adotta una batteria da 5,4 kWh, che offre fino a 75 km di autonomia e una ricarica facile da collegare a casa. L'abitabilità di Topolino può invece contare sui due sedili disallineati, un'ampia superficie vetrata che aumenta la percezione dello spazio nella sua interezza e i vani portabagagli posizionati in modo strategico. Uno di questi, posto tra il guidatore e il passeggero, può ospitare una valigia, per un totale di 63 litri di spazio di carico interno.

"La nuova Fiat Topolino - ha commentato Giuseppe Galassi, managing director Fiat & Abarth in Italia - è adatta a tutti, pensata per le famiglie e anche per i più giovani. Sono loro ad averne decretato il successo nel mercato italiano dei quadricicli elettrici, dove nell'ultimo trimestre ha conquistato la leadership. Siamo fieri di vedere come la nostra piccola-grande Topolino sia diventata protagonista nelle città italiane e faccia ormai parte della nostra quotidianità".



