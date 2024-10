Alla due giorni su Bugatti il ceo Mate Rimac

La storia, il futuro e le innovazioni introdotte dalla Bugatti nel mondo dell'auto in 115 anni dalla sua fondazione saranno al centro della due giorni di seminari, previsti presso il National Automuseum The Loh Collection della tedesca Dietzhölztal, venerdì 8 e sabato 9 novembre. All'evento è attesa la presenza di Mate Rimac, ceo dell'azienda di vetture di lusso ad alte prestazioni. Nella due giorni in programma nel cuore dell'Assia, sarà dedicato un particolare focus agli sviluppi attesi sia in ambito progettuale sia di design dall'introduzione dell'Intelligenza artificiale.

"Arte, forme, tecnica: alla scoperta delle storie mai raccontate di 115 anni di incomparabile storia Bugatti" è il titolo del seminario che promette di attrarre da tutto il mondo esperti e appassionati della Casa di Molsheim.

Il panel includerà Achim Anscheidt, storico responsabile del design di Bugatti. Foto, aneddoti e curiosità del passato e del presente del brand saranno presentati e sviscerati con dovizia di particolari, con il contributo di immagini d'epoca e dei progetti originali di numerose vetture. Si arriverà ai giorni odierni e alla futura Tourbillon, dopo un viaggio che includerà il periodo della rinascita del marchio, voluto da Romano Artioli, e il suo passaggio al gruppo Volkswagen sotto l'egida di Ferdinand Karl Piëch.

Anscheidt mostrerà disegni e inediti sulle Bugatti realizzate sotto la sua direzione dal 2004 al 2023, tra cui Veyron e Chiron, fornendo anche spunti interessanti sulla Tourbillon.

L'ammissione all'esclusivo seminario può essere richiesta direttamente al museo, previa registrazione. Tra i partecipanti annunciati alla due giorni tedesca, da sottolineare appunto, la presenza di Mate Rimac, Ceo di Bugatti Rimac, la joint-venture tra la croata Rimac Automobili e Porsche che dal 2021 controlla la storica Casa automobilistica fondata da Ettore Bugatti.





