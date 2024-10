No allo stop del Cid cartaceo in caso di incidente, lo chiedono i periti

No allo stop al modulo cartaceo di denuncia sinistro per gli automobilisti italiani. Lo afferma l'Aiped, l'associazione italiana periti estimatori danni, che ha presentato all'Ivass una serie di osservazioni sulla proposta di digitalizzazione del modulo di constatazione amichevole di incidente.

L'intervento di modifica regolamentare del documento in consultazione mira a razionalizzare e semplificare la normativa in conformità con le nuove disposizioni sulla dematerializzazione del contrassegno e digitalizzazione dei documenti assicurativi, spiega Aiped.

"Considerato che un incidente stradale rappresenta sempre una situazione di disagio per le persone coinvolte, l'eventuale ricorso a procedure digitali non dovrebbe mai penalizzare chi ha una preparazione digitale limitata. In molti casi, - sottolinea l'associazione - l'uso di sistemi digitali potrebbe rilevarsi più complesso, per cui è fondamentale ed essenziale mantenere l'obbligo per le imprese assicurative di fornire al contraente/assicurato il modulo di constatazione amichevole in formato cartaceo, lasciando comunque l'opzione di utilizzo di un formato digitale fornito da un ente terzo.

Situazioni come la mancanza di copertura telefonica sul cellulare di uno degli automobilisti coinvolti, le differenti scelte effettuate in fase di stipula del contratto riguardo l'adozione o meno del formato digitale da parte di uno o più dei soggetti coinvolti, la difficoltà di interfacciare i dati tra le app fornite dalle imprese, la sicurezza dei dati sensibili, o il fatto che il conducente non coincida con il contraente/assicurato, e quindi non possa accedere all'app dedicata, possono rappresentare criticità rilevanti - denunciano i periti di Aiped - È quindi cruciale garantire agli utenti l'accesso sia al formato cartaceo che a quello digitale, affinché il sistema assicurativo possa rispondere adeguatamente alle diverse esigenze in ogni situazione".

