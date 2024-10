The Car of the Year 2025, al Tannistest per i primi giudizi

Prosegue con l'importante fase delle prove sui 31 veicoli selezionati sulla rosa di 59 candidati nella prima fase il cammino verso l'attribuzione del prestigioso titolo di The Car of the Year 2025. Le auto, di cui 15 sono puramente elettriche e 5 ibride, sono state trasportate nel nord della Danimarca per il tradizionale Tannistest, evento che prende il nome dalla omonima località sulla costa settentrionale a cinque ore di guida da Copenhagen oppure a quattro ore di traghetto da Gothenburg, in Svezia.

Punto chiave del programma di prove è il famoso test dell'alce, che si svolge - come altre verifiche - sulla pista dell'aeroporto di Sindal. Al volante di tutte le auto c'è sempre lo svedese Jan-Erik Berggren, che spinge ogni macchina nella porta (che simula un sorpasso) attraverso i coni per quattro o cinque volte.

Nel test dell'alce il suo collega Tommy Wahlström siede sul sedile del passeggero e si occupa delle registrazioni, mentre i posti rimanenti sono occupati da volontari che vengono reclutati tra i giornalisti giurati presenti.

Visto il crescente numero di modelli elettrici, sul posto sono stati installati otto caricabatterie rapidi DC, cinque caricabatterie AC da 22 kW e cinque da 11 kW. Tra le vetture selezionate per questa fase, la giuria di The Car of the Year (composta da 59 giornalisti provenienti da 22 Paesi europei) sceglierà entro la fine di novembre i sette candidati al premio.

La nomina dell' Auto dell'Anno 2025 sarà comunicata all'inizio del prossimo anno. Al Tannistest sono arrivate l'Alfa Romeo Junior, l'Audi Q6 e-Tron, la BYD Seal U, le Citroën C3/ë-C3, le Cupra Tavascan e Terramar, la Dacia Duster, la Fiat Grande Panda, le Ford Capri, Explorer e Tourneo Courier, le Hyundai Inster e Santa Fe, la Kia EV3, la Lexus LBX, la Lotus Emeya, le MG 3 e Cyberster, la Nio EL8, le Opel Frontera e Grandland, le Polestar 3 e 4, la Porsche Macan, le Renault 5, Rafale e Symbioz, le Škoda Kodiaq e Superb, la Smart #3, la Suzuki Swift, la Toyota Land Cruiser, le Volkswagen Passat e Tiguan, la Volvo EX90 e, la Xpeng G6.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA