Accise sul gasolio, il governo valuta l'aumento

Governo al lavoro sulla manovra. La premier Giorgia Meloni e il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti si rivolgono ai ministri e vanno dritti al punto.

Perché il tempo stringe: davanti ci sono un paio di settimane per mettere nero su bianco la manovra. E la caccia alle coperture passa anche dal rispetto degli obiettivi della spending review, che fissano a 2 miliardi il target per il 2025. Ad arricchire l'elenco delle risorse a disposizione, oltre ai 2 miliardi attesi dalla spending review, c'è anche il lavoro in corso per sfoltire la selva delle tax expenditures. Un dossier complesso, aperto già lo scorso anno e che potenzialmente potrebbe fruttare fino ad un miliardo di risorse. L'obiettivo è un'attenta operazione di pulizia, ma senza toccare le detrazioni per spese mediche, casa e lavoro. Il tema è toccato anche nel Psb, che parla di "allineamento delle aliquote delle accise per diesel e benzina e/o politiche di riordino delle agevolazioni presenti in materia energetica". Aumentare le accise sul gasolio si tradurrebbe in un incasso per lo Stato intorno ai 3 miliardi, calcola Assoutenti, che grida alla "stangata" sugli automobilisti. Una ipotesi che agita anche la categoria degli autotrasportatori: la Fai Conftrasporto avverte che non accetterà peggioramenti e chiede al governo "certezze".

Assotir: 'Pronti a dare battaglia'. Confcommercio: non condividiamo

"Per il settore dell'autotrasporto, lo stop allo sconto sulle accise del gasolio si traduce in una stangata da oltre 350 milioni di euro l'anno". Claudio Donati, segretario generale di Assotir, commenta con queste parole l'ipotesi che il governo allinei le aliquote sul gasolio a quelle sulla benzina, intervento che farebbe impennare il prezzo del diesel di 11 centesimi al litro.

Alla luce dell'"allineamento" fiscale tra benzina e diesel di cui parla il Psb, l'associazione si dice pronta "a dare battaglia". "Sarebbe un salasso ingiustificato, del tutto iniquo - prosegue Donati. - Ma oltretutto non possiamo fare a meno di ricordare che alla vigilia elettorale le forze dell'attuale maggioranza avevano addirittura promesso di ridurre il costo delle accise".

"Non possiamo condividere la suggestione di manovrare le accise su alcune tipologie di carburante al fine di equipararle a quelle più elevate". Lo ha detto il responsabile del Centro studi di Confcommercio, Mariano Bella, in audizione alle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato sul Psb. "Le accise hanno un effetto internalizzante rispetto alle esternalità negative collegate alle emissioni, ma il livello delle accise nel nostro paese sono ad un livello ampiamente superiore alla soglia di internalizzazione a qualsiasi livello assunto dal valore monetario della tonnellata di Co2.

Prospetticamente peggiorare ulteriormente lo squilibrio comporterà maggiori e forse insuperabili difficoltà ad approdare ad un sistema fiscale equo ed efficiente, un tema di sicuro interesse nell'ambito della difficile transizione green", ha detto Bella. Secondo Confcommercio "l'impostazione logica del Piano appare convincente", ma Bella ha evidenziato anche un'altra "forte preoccupazione": "il difetto principale delle nuove regole di bilancio europee è l'eccessiva complessità.

L'eccessiva complessità non giova alla partecipazione dei cittadini al grande progetto collettiva di un'Europa più competitiva, più prospera e solidale. Forse gli staff tecnici governativi dovrebbero farsi carico di un ulteriore onere informativo più esteso e completo".

Gli autotrasportatori di Fai Conftrasporto si dicono 'preoccupati' per il possibile riallineamento delle accise di benzina e diesel citato nel Piano strutturale di bilancio e in una nota chiedono rassicurazioni da parte del governo. "Le notizie che si stanno diffondendo sui media riguardanti interventi nella prossima legge di bilancio sulla accisa del gasolio sollevano legittime preoccupazioni tra gli operatori dell'autotrasporto", afferma il presidente Paolo Uggè.

"Le ragioni per le quali, con l'autorizzazione prevista in una apposita direttiva della Unione Europea, è stato introdotto un recupero di 0,214 per le imprese di autotrasporto sono connesse al semplice fatto di voler allineare il più possibile al valore medio la fiscalità sulla voce gasolio per autotrazione", sottolinea la nota. Le imprese del settore, sottolinea ancora Uggè, "non accetteranno che venga rivista in 'peius' quella che è stata una giusta conquista ottenuta dalle federazioni rappresentative del settore e che consente il recupero anzidetto".

Da qui la richiesta "di certezze da parte del Governo sui contenuti dell'intervento preannunciato". La Fai/Conftrasporto ritiene che questa delicata partita unitamente a quella sul coinvolgimento del recupero dell'Ets per il trasporto marittimo "debba essere oggetto di precise rassicurazioni da parte dei ministeri competenti, innanzitutto per fornire certezze alle imprese ed evitare che sui 'si dice' si possano innescare strumentalizzazioni che potrebbero generare turbolenze nella categoria, che su tali aspetti non intende in alcun modo subire penalizzazioni".



