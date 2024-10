4Safety FVG con Ghione e Montermini per la sicurezza stradale

Prosegue con il Campus a Sacile domenica 6 ottobre 4SafetyFVG Pordenone, il progetto di comunicazione e sensibilizzazione sulla sicurezza stradale che la Regione Friuli Venezia Giulia, per un'idea dell'assessore Pierpaolo Roberti, ha affidato all'AC pordenonese presieduto da Corrado Della Mattia.

La giornata coinciderà con la tre giorni sacilese di "Profumi e Sapori" enogastronomia in piazza. In scena ci saranno i Simulatori professionali F.1 Racing Unleashed per coloro che si saranno prenotati on line o troveranno disponibilità di posti, a Palazzo Ragazzoni. Come al campus di aprile a Pordenone, saranno testimonial della sicurezza il pilota di F.1 Andrea Montermini e il volto televisivo ed esperto pilota Jimmy Ghione.

Le attività avranno inizio alle 10, poi alle 16.30 a Palazzo Ragazzoni, sempre sulla sicurezza stradale. "Occorre condividere i principi della sicurezza attraverso il rispetto delle regole per contenere i rischi che sicorrono quotidianamente si corrono per strada - dice Montermini - in 19 anni di attività sulla sicurezza abbiamo incontrato 150.000 ragazzi".

L'appuntamento di Sacile prevede anche "Ruote nella Storia", il radunodinamico per esclusive auto d'epoca promosso da ACI Storico; un concorso di eleganza riservato ad auto costruite tra gli anni '60 e '70 del secolo scorso e due incontri dedicati alla "Scoperta del territorio attraverso la cultura per l'auto storica" e "Auto Avanguardia di Sicurezza" sull'importanza dell'evoluzione dei mezzi, dello sviluppo tecnico e tecnologico.

"E' fondamentale il dialogo costante con gli utenti e il territorio nel pieno spirito di 4Safety FVG - afferma Corrado Della Mattia, Presidente AC Pordenone - il progetto che la Regione ci ha affidato trova nel continuo scambio di informazioni la sua efficacia".



