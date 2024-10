In vendita la replica Jaguar XJ13 del wrestler John Cena

Dal wrestling al garage di casa, John Cena ha messo in vendita la sua replica di Jaguar XJ13.



L'auto è stata costruita da Predator Performance è di proprietà dell'attore e superstar della WWE ed è attualmente in vendita in Florida. Il modello è una replica dell'originale prototipo Jaguar del 1960, destinato alla 24 ore di Le Mans ma che non è mai sceso in pista a causa di cambiamenti del regolamento. La Jaguar XJ13 originale era un prototipo sviluppato nel 1960 con un propulsore V12 da 5.0 litri e 502 CV. Anche se aveva caratteristiche di avanguardia per l'epoca, tra le quali un telaio in alluminio, non ha mai gareggiato a Le Mans a causa dei cambiamenti delle regole di gara e per l'ascesa di concorrenti dominanti come la Ford GT40.

Questa replica XJ13 presenta un telaio tubolare in acciaio e una carrozzeria in fibra di vetro. È alimentata da un motore Jaguar V12 accoppiato con un cambio manuale a cinque marce. L'auto è stata convertita alla guida a destra nel 2020 e ha solo 220 miglia sul contachilometri.

L'interno della vettura è rifinito in pelle con moquette e un volante con bordo in legno. La replica è ora offerta in vendita su Bring a Trailer in Florida.

