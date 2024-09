Dacia Duster 4x4 alla conquista degli sterrati inglesi

Tutto il senso dell'outdoor con il nuovo Dacia Duster, all'avventura nel bel mezzo Regno Unito. Per testare le capacità in fuoristrada e di adattamento alla vita all'aria aperta, siamo volati fino Manchester e poi ancora più su, per mettere alla prova la versione 4x4 del nuovo arrivato in casa Dacia.

Obiettivo, risalire le montagne del Lake District National Park per raggiungere quella che è descritta come la casa più remota del Regno Unito: Skiddaw House. Il terreno è quello adatto alla versione integrale di Duster, che per facilità di guida e tecnologia, essenziale ma efficace, abbinate alle dimensioni contenute, si arrampica senza indugio alcuno dall'inizio della strada sterrata fino alla cima.

Nel mezzo del percorso, piccoli guadi e insidiose rocce lungo la carreggiata, oltre ad una linea continua, a destra e a sinistra, di arbusti a solleticare le fiancata di Nuovo Duster. Pane perfetto per i denti degli amanti del vero outdoor e nuovo Duster si fa trovare pronto all'azione, tanto nella salita che nella discesa, con offre qualità off-road di tutto rispetto per essere un veicolo a trazione integrale 'non specialistica' (ovvero 4x4 non dotato di riduttore al cambio).





Nuovo Duster è infatti disponibile con trazione 4x4 e Terrain Control che può essere gestito attraverso 5 modalità di guida: Auto, il sistema gestisce automaticamente la coppia tra l'avantreno e il retrotreno in funzione dell'aderenza e della velocità, Snow che ottimizza le traiettorie sulle strade sdrucciolevoli grazie a specifiche impostazioni del controllo di stabilità, Mud/Sand per circolare su superfici instabili, come i sentieri fangosi o sabbiosi, Off-Road per offrire le migliori capacità su percorsi difficili.

La modalità Eco consente invece di ottimizzare i consumi di carburante agendo sulla climatizzazione e sulle prestazioni del veicolo. Gli angoli di attacco e di uscita sono più favorevoli nelle versione a trazione integrale, fino a 31° all'anteriore e 36° al posteriore. L'angolo di dosso è pari a 24°.

Il sistema di controllo della velocità in discesa è particolarmente utile in caso di guida off-road e discese ripide e scivolose. Agisce soprattutto sui freni per evitare di perdere il controllo del veicolo e garantire così una giusta velocità (a seconda degli input del conducente) da 0 a 30 km/h. Il sistema funziona su tutti i rapporti del cambio, compresa la retromarcia.

Tante le informazioni, particolarmente utili per la guida off-road, che compaiono sul display centrale da 10,1", dall'angolo di inclinazione laterale destra/sinistra del veicolo fino all'angolo di beccheggio per valutare i pendii in salita e discesa, oltre alla suddivisione della coppia tra avantreno e retrotreno.

Se poi lo sterrato regala sassi e altri detriti che si sollevano minacciosi, la carrozzeria può contare sulle protezioni laterali che formano un tutt'uno con le protezioni dei passaruota e i paraurti anteriori e posteriori, costituendo una vera e propria cintura. Sotto ai paraurti, piastre di grandi dimensioni proteggono il sottoscocca.

All'interno, l'abitacolo è dotato di serie, nell'allestimento Extreme, di sellerie lavabili in TEP microcloud, così come di tappetini in gomma anteriori e posteriori ed anche nel vano bagagli. I tappetini sono costituiti al 20% da materiali riciclati. Tutto pronto, quindi, per l'avventura nel mezzo del nulla tra le montagne inglesi, ma anche a quella di tutti i giorni tra città e gite fuori porta.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA