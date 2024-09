Raduno di Suzuki 4x4, 90 equipaggi sull'Altopiano dei 7 Comuni

Novanta equipaggi, 150 persone, 52 km percorsi, 766 metri di dislivello, sono questi i numeri della 13° edizione del raduno Suzuki 4x4 svoltosi il 21 settembre sul territorio dell'Altopiano dei 7 Comuni. I partecipanti hanno affrontato diversi percorsi nei territori di Enego e Asiago, con varianti più tecniche per i mezzi dotati di marce ridotte. A salutare i partecipanti sulla linea della partenza è stata la show car della 13° edizione del raduno 4x4 Suzuki: un Jimny Pro, non plus ultra della tecnologia Allgrip Suzuki, in allestimento one off Mata.

Il prototipo, dalla livrea inedita e dall'equipaggiamento completo, è stato esposto in anteprima al Salone dell'Auto Torino per omaggiare lo spirito indomito e il design distintivo del Jimny, che incarna oltre 50 anni di evoluzioni e di tecnologia 4x4 Suzuki. La giornata del Raduno Suzuki 4x4 2024 è iniziata nel comune di Asiago presso Ski Area Le Melette. Dopo il benvenuto e il briefing dell'Organizzazione, i vari equipaggi hanno affrontato l'itinerario predisposto in due gruppi, uno per i suv e l'altro per le auto a marce ridotte.

La prima carovana ha seguito il tracciato 'blu', che ha alternato passaggi in sterrato a sentieri all'interno del bosco molto panoramici, per un totale di 52 chilometri con un dislivello di 766 metri. Il secondo convoglio ha percorso l'itinerario 'rosso', durante il quale, per la gioia dei piloti più esperti, sono state proposte varianti con passaggi più difficili e tecnici, che hanno messo prova tutta la sicurezza e la trazione delle marce ridotte Suzuki. Entrambi i percorsi prevedevano guide esperte.

Dopo la pausa pranzo presso il Rifugio Valmaron nel comune di Enego, la giornata si è chiusa con le attività del parco giochi off-road, un'area sicura e circoscritta creata per il raduno Suzuki con ostacoli di varia difficoltà e la possibilità di effettuare una visita guidata al Forte Lisser, fortezza militare costruita a difesa del confine italiano contro l'Impero austro-ungarico a 1.633 metri di altitudine, sulla sommità dell'omonimo monte. Appuntamento con la prossima edizione il 20 settembre 2025.



