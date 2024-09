Stellantis, Porte Aperte negli showroom questo weekend

Weekend di Porte Aperte per tre brand del gruppo Stellantis. Sabato e domenica, infatti, i clienti avranno modo di conoscere da vicino, per la prima volta, la nuovissima Alfa Romeo Junior, la compatta sportiva che segna il ritorno del marchio globale italiano nel segmento B.

L'appuntamento vede come protagonista dei test drive la Junior Elettrica Speciale 156 CV che sintetizza sportività, tecnologia e comfort in una configurazione unica. Durante il Porte Aperte, i visitatori potranno conoscere tutti i dettagli della promozione di settembre, che consente di mettersi al volante della nuova Junior, accedendo ad un'offerta di finanziamento che prevede l'acquisto di una Alfa Romeo Junior elettrica 156CV con una rata mensile di 300 euro per 35 mesi e un anticipo di circa 8.500 euro, Tan (fisso) 4,99% e Taeg 6,33%.

Invece, per coloro che desiderano la versione ibrida, la formula propone rata mensile di 250 euro per 35 mesi, con un anticipo di circa 5.000 euro, Tan (fisso) 4,99% e Taeg 6,58%.

Porte Aperte anche in casa Jeep. Nel corso dei due giorni sarà possibile conoscere più da vicino la tecnologia e-Hybrid che ha debuttato recentemente su Avenger, completandone la gamma in attesa della versione 4xe, il cui arrivo è imminente.

Concepita per diventare il punto di passaggio e di accesso dei clienti al mondo 100% elettrico, la nuova Jeep Avenger e-Hybrid è equipaggiata con un powertrain basato su un sistema mild-hybrid a 48 Volt in grado di offrire un'esperienza quasi analoga a un motore full-hybrid. Un motore termico da 100 CV abbinato a un motorino elettrico da 21 kW è integrato in un cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti e a un generatore di avviamento azionato a cinghia a 48 Volt, per una transizione fluida alla trazione elettrica che assicura anche un'ulteriore riduzione delle emissioni di CO2.

La batteria agli ioni di litio da 0,9 kWh è alloggiata sotto il sedile del guidatore, senza alcuna riduzione dello spazio nell'abitacolo, che rimane identico a quello della Jeep Avenger a benzina.

Infine, sempre questo weekend, presso i 160 concessionari Casa Lancia presenti in Italia, si svolgerà il Porte Aperte dedicato alla nuova Ypsilon. Accolti nei nuovi showroom, che offrono una customer experience sempre più premium, i visitatori potranno vedere da vicino la prima vettura della nuova era del marchio ma soprattutto provarla su strada, apprezzandone maneggevolezza, efficienza e prestazioni.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA