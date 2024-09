Ferrari: i calendari regionali del Challenge Trofeo Pirelli

Dopo le date relative al Ferrari Challenge Trofeo Pirelli 2025 per Europa e Nord America, ecco che la casa del cavallino rampante annuncia quelle dei campionati regionali del suo prestigioso monomarca.

Nello specifico, la nuova serie regionale Australasia prevede cinque appuntamenti: si partirà con il weekend di Bathurst, in concomitanza con la leggendaria 12 ore, dal 31 gennaio al 2 febbraio; si arriverà a Phillip Island, per correre dal 4 al 6 aprile; poi si gareggerà a Sydney, dal 2 al 4 maggio e dal 28 al 29 giugno; e a The Bend, dal 5 al 7 settembre. Le 296 Challenge correranno in gare di supporto al GT World Challenge Australia.

La terza stagione in Giappone propone 5 appuntamenti per il debutto della 296 Challenge. Il calendario si aprirà dal 4 al 6 aprile sul circuito di Suzuka, in occasione del Gran Premio di Formula 1; proseguirà dal 23 al 25 maggio sul circuito di Autopolis; poi arriverà al doppio appuntamento del Fuji dal 20 al 22 giugno e dall'11 al 13 luglio; e si concluderà con l'ultima tappa prevista dall'8 al 10 agosto sul tracciato di Okayama. Nella serie regionale inglese, in realtà il primo appuntamento è quello "spagnolo" che si terrà sul circuito di Navarra, dal 25 al 27 aprile, mentre l'esordio vero e proprio nel Regno Unito andrà in scena il 16 e 17 maggio ad Oulton Park.

Quindi, sarà la volta di Brands Hatch dal 20 al 22 giugno; poi di Donington Park dal 26 al 27 luglio; con il weekend conclusivo fissato dal 5 al 7 settembre a Silverstone, nell'ambito dei Ferrari Racing Days.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA