Con la scuola riparte anche educazione stradale Aci a Popoli

L'Automobile Club Pescara e l'Istituto Scolastico Omnicomprensivo di Popoli nuovamente in collaborazione per le attività di educazione alla sicurezza stradale per tutti i ragazzi della scuola secondaria di secondo grado.

Il 12 settembre è stato presentato in anteprima dalla direttrice dell'Automobile Club Pescara Barbara Falcinelli e dalla dirigente scolastica Patrizia Corazzini dell'Istituto Omnicomprensivo il vasto programma di corsi erogati dall'ACI, corsi che possono essere richiesti da tutte le scuole e istituti di Pescara e dell'intera provincia sul portale web del Ministero dell'Istruzione.

Per l'anno 2025 si è già scelto di dare particolare attenzione a due importanti tematiche. Per il biennio sarà erogato un corso sul tema degli utenti "vulnerabili" della strada, i pedoni e i ciclisti. Questi utenti, infatti, in caso di impatto con un veicolo, sono quelli che hanno la maggiore probabilità di ferimento, lesioni gravi o morte.

Per il triennio, invece, sarà dedicato un modulo formativo molto innovativo "Nuove tecnologie, adeguati stili di guida e aspetti psicologici" che illustrerà ai ragazzi anche i cosiddetti ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), i dispositivi elettronici di assistenza alla guida che, come sostenuto dalla Commissione Europea, se ben conosciuti e correttamente utilizzati, consentiranno di ridurre notevolmente le attuali e altissime percentuali di incidentalità stradale.

Gli Adas, già standard sui veicoli di nuova omologazione, dal 7 luglio 2024 sono infatti diventati obbligatori per tutti quelli di nuova immatricolazione. Con questa campagna si rafforza l'intesa tra le due istituzioni con l'obiettivo comune di formare futuri guidatori sulla strada responsabili e consapevoli.



