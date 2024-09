Il ministro del Commercio cinese Wang Wentao sarà a Bruxelles la prossima settimana per discutere la questione dei dazi aggiuntivi antisussidi decisi dalla Commissione Ue sull'import delle e-car made in China. Lo ha riferito il ministero del Commercio di Pechino, secondo cui Wang incontrerà il 19 settembre la sua controparte, il commissario per il Commercio Ue, Valdis Dombrovskis.



