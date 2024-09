L'usato Certified di Mercedes compie cinque anni

Si chiama Certified, il programma di usato garantito di Mercedes che festeggia i suoi primi cinque anni di vita e 80.000 garanzie attivate. Le parole d'ordine sulle quali la casa della stella pensa al proprio usato sono quelle di un passato certificato e di un futuro garantito, ovvero le basi del programma Certified, nato nel 2019.

Il sistema è quello che cinque anni fa ha ereditato oltre 30 anni di impegno di Mercedes-Benz Italia sul fronte delle proposte di acquisto nella seconda vita di una 'Stella', in linea con la strategia di Best Customer Experience 4.0 di Mercedes-Benz AG. Oggi Certified si compone di due brand, ovvero Mercedes-Benz Certified, dedicato alla gamma Mercedes-Benz Cars e Vans e Mercedes-AMG Certified, riservato all'offerta high performance della Stella.

"Il mercato dell'usato - ha commentato Giuseppe Vario, responsabile Usato Mercedes-Benz Italia - è strategico per i nostri Marchi e le oltre 80.000 garanzie attivate in questi cinque anni lo dimostrano. Questo canale rappresenta una grande opportunità per conquistare potenziali clienti desiderosi di accedere ai nostri brand, in tutti i segmenti e in tutte le fasce di prezzo, ma anche di fidelizzazione per i clienti intenzionati a incrementare il proprio parco auto".

A disposizione dei clienti Certified c'è una Rete di vendita ed assistenza gestita da professionisti altamente qualificati dedicati esclusivamente all'usato.

"Un aspetto altrettanto rilevante - ha detto ancora Vario - è il ruolo dell'usato nell'ambito del nostro impegno verso la sostenibilità ambientale. L'usato certificato premium, che nella nostra attuale offerta vanta un'anzianità non superiore ai 6 anni, rappresenta infatti un'efficace opportunità di ringiovanimento del parco circolante italiano, uno dei più vecchi in Europa, con vetture Euro 6".

Il programma Certified garantisce la sicurezza per l'acquirente di accedere ad una selezione molto restrittiva di vetture certificate della Stella, con anzianità compresa tra 0 e 6 anni, garantite fino a 48 mesi, sottoposte a 150 controlli con certificazione dell'effettivo chilometraggio e trasparenza della storia manutentiva pregressa.

La rete Certified si compone sul territorio nazionale di 35 punti vendita di cui 8 Used Car Centers, gli hub dedicati esclusivamente all'usato. Tra questi, c'è anche Bonera, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Brescia. "Se alcuni decenni fa l'usato non rappresentava un elemento fondamentale dell'attività - ha spiegato Francesco Bonera - oggi il paradigma è sovvertito e l'usato è uno dei pilastri del nostro conto economico".

In tutte le strutture il cliente viene assistito da una squadra di professionisti qualificati direttamente dai trainer di Mercedes-Benz Italia. Tra questi figura il trade-in expert, ovvero una nuova professionalità che garantisce una corretta valutazione dell'eventuale vettura in permuta.

