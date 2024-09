Nasce Iato Motors all'insegna dell'automotive italiano

Nasce all'insegna dell'automotive 'made in Italy' il progetto Iato Motors, il cui focus sarà il mondo dei Suv e dell'off-road. Il progetto prevede al momento due SUV, una linea Extreme che promette caratteristiche costruttive mai viste fino ad ora sul mercato e con una propulsione studiata per i nuovi carburanti sintetici, oltre ad una serie denominato Naked con caratteristiche multiutility.

E' prevista inoltre una sezione dedicata ai veicoli militari leggeri da ricognizione, ideale anche per funzioni pubbliche e di soccorso. Iato Motors sarà impegnata anche nel Motorsport con un'attività nelle competizioni Rally Raid dove la gara più famosa è la Dakar, per portare per la prima volta nella storia un marchio italiano ai vertici della specialità. Il tutto studiato, realizzato e sviluppato in Italia.



