Nuova Mercedes Classe S nel 2030, sarà termica ed elettrica

La Mercedes Classe S di prossima generazione arriverà con motori termici e a batteria. Lo conferma il numero uno di Mercedes Benz, Ola Källenius, in un'intervista rilasciata alla rivista specializzata Autocar.

L'ottava generazione della Mercedes-Benz Classe S è prevista verso la fine del decennio. Le versioni termiche ed elettriche della nuova Classe S avranno uno stile simile ma piattaforme diverse. La scelta di unificare i due modelli potrebbe derivare, con molta probabilità, da un calo delle vendite sia per la classe S che per l'omologa elettrica, EQS, che potrebbe essere mandata in pensione dopo la generazione attuale.

Mercedes-Benz svilupperà la sua prossima generazione di berlina ammiraglia Classe S per offrire agli acquirenti la possibilità di scegliere tra un propulsore elettrico e uno con motore termico. la notizia è stata confermata dal ceo Källenius: "In futuro ci saranno due Classe S, una elettrica e una termica", ha dichiarato. La strategia è in linea con l'annuncio di Mercedes di febbraio, secondo cui la casa automobilistica intende vendere auto termiche fino al prossimo decennio. In precedenza, Mercedes aveva previsto di vendere esclusivamente veicoli elettrici entro il 2030.

Källenius, parlando con Autocar, ha anche confermato che il lavoro su una piattaforma EV di prossima generazione per modelli di medie e grandi dimensioni, nota come MB.EA Large, sta procedendo, contrariamente a quanto annunciato in precedenza che la piattaforma era stata ritardata. La prossima Classe S, che sarà l'ottava generazione dell'iconico modello, è prevista per la fine del decennio. Secondo Autocar, le due versioni avranno lo stesso design interno ed esterno, ma utilizzeranno piattaforme separate. Secondo quanto riferito, la versione termica utilizzerà una versione aggiornata dell'attuale piattaforma della Classe S (MRA), mentre la versione elettrica utilizzerà la nuova MB.EA Large. La strategia è diversa da quella utilizzata da BMW per la sua rivale Serie 7, le cui versioni termiche ed elettriche condividono una piattaforma.

Analogamente, anche le versioni termiche ed elettriche della Mercedes Classe G condividono una piattaforma. Prima dell'arrivo della prossima Classe S, Mercedes sottoporrà l'attuale vettura a un importante facelift. Nello stesso periodo verrà aggiornata anche la EQS. Entrambi gli aggiornamenti dovrebbero essere introdotti per il model year 2026 negli Stati Uniti.

