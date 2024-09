Avviata anche a Kvasiny la produzione della Škoda Octavia

Škoda ha annunciato l'avvio dell'assemblaggio della Octavia anche nella sua fabbrica di Kvasiny, in Repubblica Ceca. Con l'aggiunta di questa nuova linea, su cui viene costruita in contemporanea la Karoq e che si affianca a quella dell'impianto storico di Mladá Boleslav, crescono il potenziale e la flessibilità produttiva del modello.

Da ricordare che nello stesso complesso nasce anche la Kodiaq.

Dal lancio dell'Octavia a oggi sono state oltre 7,5 milioni le unità vendute nel mondo dalla Casa boema. L'avvio di questa nuova linea interessa la quarta generazione del modello, sviluppata sulla piattaforma Mqb, lanciata nel 2019 e recentemente sottoposta ad aggiornamenti tecnologici ed estetici. L'operazione è stata resa possibile dalla recente decisione di trasferire la realizzazione dell'ammiraglia Superb da Kvasiny a alla struttura Volkswagen di Bratislava.

"Con le unità aggiuntive della Škoda Octavia nel nostro stabilimento di Kvasiny - sottolinea Andreas Dick, membro del consiglio di amministrazione di Škoda Auto per la produzione e la logistica, afferma - proponiamo un uso efficiente della nostra rete di produzione flessibile, utilizzando appieno le capacità dei nostri stabilimenti. Oltre a prepararci in modo completo per l'avvio della produzione di ulteriori unità Octavia a Kvasiny, abbiamo creato un centro di formazione che assicura l'ambiente ideale per formare e migliorare ulteriormente il nostro team".

