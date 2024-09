Polstrada Padova,15 patenti ritirate di cui 11 per abuso alcol

E' di 15 patenti ritirate, 18 contravvenzioni al codice della strada e il sequestro di auto il bilancio dei controlli della Polstrada di Padova durante la scorsa notte. Gli agenti hanno fermato fermato 74 veicoli, con 85 persone a bordo, diretti o provenienti dai luoghi di ritrovo notturno della provincia: 13 i conducenti sanzionati per aver superato la soglia dei 0,50 g/l e per 11 di loro, la presenza di alcool nel sangue superiore a 0,80 g/l,è scattata la denuncia di guida in stato di ebbrezza alcolica, la denuncia all'autorità giudiziaria, con il ritiro della patente, e la decurtazione di 10 punti. Tra i casi più rilevanti un conducente di 60 anni di Vicenza che guidava in stato di ebbrezza è stato denunciato, con sospensione della patente di guida e ritiro di 10 punti/patente dopo aver causato un incidente stradale in A/4, nel Comune di Villafranca Padovana. Un settant'enne padovano è stato invece intercettato mentre viaggiava, sempre in A/4, con andatura barcollante e pericolosa. Il controllo delle condizioni psicofisiche effettuato dalla pattuglia con apparecchiatura etilometro, ha evidenziato lo stato di alterazione dovuto all' assunzione di alcool con valore di 1,19 g/l: il conducente è stato denunciato e la patente di guida ritirata con affidamento in custodia del veicolo a terzi. Le altre sanzioni sono di carattere amministrativo, una irrogata ad un neopatentato, positivo all'accertamento ma con valore inferiore a 0,50g/l che ha determinato la decurtazione di 5 punti sulla patente appena rilasciata senza sospensione della patente.



