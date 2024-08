Cavallino Classic Emirati Arabi Uniti si svolge 6-8 dicembre

Si stanno definendo i dettagli dell'edizione 2024 di Cavallino Classic Emirati Arabi Uniti, l'evento che riunisce e premia in affascinante Concorso d'Eleganza ad Abu Dhabi le più belle Ferrari classiche del Medio Oriente.

Un'esperienza unica di tre giorni (6-8 dicembre) fatta di bellezza, storia, cultura, passione ed 'Italianità' che - si legge nel comunicato - vede Cavallino Classic continuare il suo tour in tutto il mondo con un altro evento boutique a Yas Island.

Cavallino Classic Emirati Arabi Uniti sarà collegato al Gran Premio di Formula 1 di Abu Dhabi ed avrà sede a Yas Links, dove l'organizzazione dell'evento condividerà con Casa Ferrari l'architettura in stile arabo di questa splendida sede.

L'obiettivo per gli organizzatori di Canossa Events, gruppo DuPont Registry, è quello di superare il successo dell'edizione 2023, la terza in quell'area, quando ad Abu Dhabi parteciparono al Concorso di Eleganza 37 splendide Ferrari suddivise in 6 classi, con altri 11 bolidi del Cavallino esposti al di fuori della competizione.



