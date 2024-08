Salvini per Codice Strada conto di chiudere entro settembre

Per il nuovo "Codice della Strada, manca l'approvazione definitiva da parte del Senato, ho fatto una riunione prima della pausa estiva, mi hanno assicurato che entro il mese di settembre ci sarà l'approvazione anche da parte del Senato, quindi se manterranno gli impegni presi, entro settembre, dopo tanti anni di attesa, avremo in vigore le nuove regole del codice della strada". Lo ha detto, in un punto stampa, il vicepremier, Matteo Salvini. "Compresa - ha aggiunto - la tematica autovelox, omologati o non omologati, su cui comunque stiamo lavorando anche in questo mese di agosto, coi sindaci, e conto che l'approvazione del codice porti alla chiusura di tutti i sospesi che non sono solo quelli di parcheggi, ma ce ne sono altri dalle ZTL agli auto-articolati, insomma, conto che entro settembre chiuderemo tutte le partite aperte".



