Kosovo, dopo il 23/8 non più valide le patenti di guida serbe

La polizia del Kosovo ha annunciato oggi che le patenti di guida rilasciate dalle autorità serbe non saranno più valide nel Paese dopo il 23 agosto prossimo, e che entro quella data dovranno essere cambiate e sostituite da analoghi documenti di guida emessi dalle istituzioni di Pristina. Per i trasgressori, è stato precisato, sono previste multe da 500 a 1.500 euro. La decisione sulla sostituzione delle patenti di guida, riferiscono i media serbi, è entrata in vigore il 9 maggio scorso, e la polizia ha reso noto che non vi saranno ulteriori rinvii per tale obbligo.





