Pagani all'Historic Minardi Day con 4 hypercar

In occasione del prossimo Historic Minardi Day, in programma il 24 e 25 agosto, Pagani Automobili parteciperà con quattro hypercar all'evento che si svolgerà presso l'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Nello specifico, verranno esposte una Zonda S ed una Zonda F, accomunate dall'aver segnato tempi record sulla celebre pista del Nürburgring: la prima con una livrea Monte Carlo Grey ed interni in pelle e nabuk color Cognac, girò al Nordschleife nel 2002 in un tempo di 7'44"; la seconda, invece, la Zonda F Coupé, nel 2007 abbassò il tempo necessario per compiere un giro nell' "inferno verde" a 7'27"82. Tra le vetture in esposizione all'ottava edizione dell'Historic Minardi Day ci sarà anche una Utopia, il terzo modello della storia di Pagani realizzata con nuovi materiali compositi come il Carbo-Titanium HP62-G2 e il Carbo-Triax HP62.

Inoltre, a rappresentare il brand in pista ci sarà una Huayra Roadster BC che, il 4 settembre 2020 percorse in un tempo di 2'23"081 il circuito di Spa Francorchamps, stabilendo un nuovo record mondiale per le auto stradali omologate. La Huayra Roadster BC si è aggiudicata anche la XXVII edizione del premio Compasso d'Oro istituito dall'ADI, l'Associazione per il Disegno Industriale, nella categoria "Design per la mobilità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA