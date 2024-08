Esodo estivo, in viaggio 8 milioni di auto

(di Emanuela De Crescenzo) Una domenica funestata da incidenti mortali quella del fine settimana dell'esodo che precede il Ferragosto. Su strade e autostrade si contano 6 morti e decine di feriti. Rispettando le previsioni nel week end da bollino nero il traffico si è intensificato e, come registra l'Anas, sono state oltre 8 milioni le auto in viaggio. Tra le direttrici più gettonate: l'autostrada del Mediterraneo con tre milioni di transiti, la statale Adriatica con 2,2 milioni, la statale Jonica con 1,2 milioni, quasi 750mila sull'Aurelia, mentre è molto aumentato il traffico nel nord Italia verso i confini.

Vacanzieri, in viaggio o no, tutti alle prese con l'ondata di calore che ha avvolto l'Italia da giorni in una morsa, soprattutto in 14 città che hanno raggiunto temperature record, tanto da far scattare l'allarme rosso previsto dal ministero della Sanità. Da nord a sud sono tanti gli incidenti, ma uno è di sicuro anomalo visto che i passeggeri si sono volatizzati. E' accaduto sull'A1 all'altezza di Borghetto Lodigiano in provincia di Lodi: una utilitaria è uscita di strada, si è ribaltata ed è finita in un fossato. Ma quando i soccorsi sono arrivati, chi era a bordo si è dileguato nei campi. Anche le ricerche nella campagna per verificare la presenza di eventuali feriti sbalzati fuori dall'abitacolo, hanno dato esito negativo. Sono in corso indagini per individuare chi fosse sull'auto e i motivi della precipitosa fuga.

La notte tra sabato e domenica, invece, un uomo di 87 anni ha imboccato contromano la strada Corda Molle nel Bresciano finendo contro un'auto. L'anziano è morto sul colpo e dopo alcune ore è deceduto anche il secondo automobilista coinvolto, un 28enne che ha cercato di evitare l'auto che viaggiava in senso contrario.

E' di un morto, un 31enne, e tre feriti, di cui uno grave, il bilancio di un incidente stradale avvenuto intorno alle 4.30 a Campolattaro, in provincia di Benevento. Una Volkswagen Tiguan con a bordo quattro giovani, di ritorno da Morcone, si è schiantata contro un muro.

Stesso bilancio, un morto e tre feriti gravi, per un altro incidente avvenuto nel Palermitano sulla statale 118 all'altezza di Godrano. Una Bmw è uscita di strada schiantandosi contro il guard-rail. Nell'impatto è morto Salvatore Pasqua, di 39 anni. Nell'auto viaggiavano altri due uomini di 45 anni e di 48 anni e una giovane di 27 anni, tutti e tre ricoverati in ospedale in codice rosso.

E un altro grave incidente si è verificato in Puglia: un morto e un ferito grave nel sud Salento. Sulla strada provinciale che collega Ugento a Melissano, in provincia di Lecce sono rimaste coinvolte una Lancia Y e una Fiat Panda. Nella Lancia viaggiavano due fidanzati di 38 anni di Presicce-Acquarica del Capo. L'uomo, Alessandro Carrata, sbalzato fuori dall'abitacolo, è morto in ospedale, mentre la donna è stata ritrovata nell'abitacolo e lotta tra la vita e la morte. Ferito ma non grave un passaggero della Panda, mentre illese le altre due persone che viaggivano con lui.

Un ciclista di 36 anni di Udine è morto in seguito ad uno scontro frontale con un'auto avvenuto a Prossenicco di Taipana (Udine). Il ciclista è finito contro il parabrezza del veicolo, condotto a un 19enne di Attimis (Udine).

Altri due incidenti si sono verificati nelle tratte veronesi della A22 del Brennero e della A4 facendo registrare complessivamente sette feriti, di cui uno ricoverato in codice rosso. Infine una famiglia francese in vacanza in Italia è stata travolta da un'automobile, nella serata di venerdì, nel centro di Varese. Un uomo di 79 anni, è rimasto a terra riportando un trauma cranico ed è ricoverato in rianimazione.

Escoriazioni e contusioni da codice verde per due adulti e tre minori di 10, 14 e 16 anni. Il conducente dell'auto, un 30enne, è scappato e poi si è costituito in Questura.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA