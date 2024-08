Aci Milano, da governo e Lombardia impegno costante per Gp Monza

"Il Gran Premio di Monza è patrimonio nazionale. Un'icona dell'Italia nel mondo che, da oltre novant'anni, vede protagonista l'autodromo fondato e realizzato grazie all'Automobile Club di Milano". Così il presidente di Aci Milano, Geronimo La Russa, nel ringraziare il vicepremier e ministro Matteo Salvini e il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana "sempre in prima linea, con un impegno costante, per affermare il valore e il significato dell'appuntamento con la Formula Uno a Monza".

Il presidente di Aci Milano si dice inoltre certo che "con il presidente di Aci Italia Angelo Sticchi Damiani e con un lavoro di squadra, il 'Tempio della Velocità' continuerà a essere protagonista del Campionato mondiale anche dopo il 2025".

"Promessa mantenuta. Quando abbiamo presentato i lavori molti hanno storto il naso dicendo che rischiavamo il Gran Premio, che non ce l'avremmo fatta. 5,4 chilometri di asfalto nuovo, performante, ottimo e quattro sottopassi per mettere in sicurezza gli appassionati pedoni, quindi si conta di fare il tutto esaurito nella tre giorni di inizio settembre. La Formula 1 senza Monza non esiste". Lo ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, a margine del sopralluogo tecnico al cantiere delle opere di ammodernamento e riqualificazione dell'Autodromo nazionale di Monza. "Monza la mettiamo in sicurezza, il massimo sarebbe continuare a mantenere entrambi i gran premi. Da ministro e da appassionato e da italiano, ce la metterò tutta".

"A me sarebbe piaciuto che ilparlamento lo approvasse entro la pausa estiva. Ci sono tanti, tanti emendamenti. E' un anno che è in discussione questo codice della strada. Spero che il parlamento non ci metta altri mesi ad approvare un testo fondamentale per salvare giovani vite". Lo ha dichiarato il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, a margine del sopralluogo tecnico al cantiere delle opere di ammodernamento e riqualificazione dell'Autodromo nazionale di Monza. "I dati del 2023 sono più positivi, con una riduzione del numero dei morti ma voglio fare di più con educazione e sanzioni per chi sbaglia e severità per chi usa alcool e droga". "Noi cercheremo di limitare i danni sul green deal. Dire che dal 2035 si vendono e si comprano solo auto elettriche, la maggior parte made in China, è una cazzata dal punto di vista ambientale, sociale, economico, commerciale e senza senso.

L'elettrico dovrà essere una parte del tutto"



