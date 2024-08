Detroit Auto Show tornano le tradizionali date a inizio anno

Come avviene con i computer, quando la funzionalità viene meno, gli organizzatori del Detroit Auto Show hanno pigiato sul tasto restart, stravolgendo il format e il calendario delle ultime edizioni di quello che un tempo era forse il più importante evento espositivo di settore al mondo.

L'associazione dei dealer di Detroit (Dada) che ne è lo storico organizzatore ha annunciato oggi che il Salone si svolgerà da venerdì 10 a lunedì 20 gennaio 2025, in una collocazione (quella all'inzio dell'anno) che per lungo tempo ha costituito il punto forte dello Show, prima vetrina mondiale per le novità Usa, europee e asiatiche.

L'evento ritorna a gennaio - si legge nella nota degli organizzatori - "con l'obiettivo di fornire alle case automobilistiche e ai partner un programma flessibile per il debutto di prodotti e tecnologie, offrendo ai consumatori nuove esperienze e veicoli innovativi, nonché opportunità educative.

Gli espositori avranno la flessibilità di programmare conferenze stampa e rivelazioni durante lo show".

Il Detroit Auto Show 2025 inizierà ufficialmente il Media Day con una serie di eventi incentrati sui media, incluso l'annuncio dei vincitori dell'edizione 2025 del premio North American Car Truck and Utility Vehicle of the Year (Nactoy) premi.

Sulla scia di Nactoy ci sarà l'annuncio degli EyesOn Design Awards, che premiano il design dei veicoli di produzione e di concept che hanno debuttato nell'ultimo anno. Le registrazioni per i media si apriranno il prossimo primo ottobre.

Sempre il 10 ci sarà l'anteprima di beneficenza, l'evento che negli ultimi 25 anni ha raccolto più di 100 milioni di dollari per iniziative a favore dei bambini nel Michigan sud-orientale.

Il Detroit Auto Show si aprirà al pubblico d sabato 11 a lunedì 20 gennaio con esperienze automobilistiche, prove, incontri con personaggi pubblici, musica e molto altro. I biglietti verranno messi in vendita dal 2 ottobre. Previsti mercoledì 15 e giovedì 16 gennaio gli Industry Days, con accesso esclusivo agli operatori del settore. Durante gli Industry Days si svolgeranno il Mobility Global Forum, la vetrina della tecnologia AutoMobili-D (giunta alla sua settima edizione) e Future Innovators, un nuovo programma presentato dalla Michigan Economic Development Corporation e dall'Office of Future Mobility and Electrification a cui parteciperanno oltre 1.000 studenti delle scuole superiori e delle università.

