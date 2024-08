Cupra, completata gamma motori di nuova Leon e Leon Sportstourer

Quattro nuove motorizzazioni si aggiungono alla struttura della gamma completando l'offerta di nuova Cupra Leon. Dopo la recente introduzione nella gamma motori del propulsore plug-in Hybrid di nuova generazione, tecnologia che negli anni ha permesso al marchio di conquistare nuovi clienti e ottenere ottimi risultati, il listino della nuova Cupra Leon si completa con l'arrivo di quattro nuovi motori. Sono ora disponibili sia per nuova Cupra Leon che per Leon Sportstourer, il 1.5 TSI 150 cv che rappresenta la motorizzazione d'accesso alla gamma e il 1.5 e-Hybrid DSG 204 cv, che amplia l'offerta elettrificata, aggiungendo un'ulteriore unità al già esistente motore ibrido plug in da 272 cv.

Il setting di potenza del propulsore termico della nuova variante da 204 cv introdotta è in grado di erogare 150 cv. Alle versioni VZ e VZ Extreme, già presenti a listino con i motori e-Hybrid 272 cv, si aggiungono il 2.0 TSI DSG 300 cv, per nuova Leon, e il 2.0 TSI 333 cv 4Drive DSG, per nuova Leon Sportstourer. Quest'ultimo, dotato di ripartitore di coppia con tecnologia Torque Splitter, rappresenta una novità per la gamma Leon, che diventa così la Leon più potente mai prodotta. Questi due nuovi motori 2.0 TSI, in combinazione con la versione VZ Extreme, includono di serie il pacchetto (a pagamento su richiesta per la versione VZ) di cerchi in lega forgiati da 19" Machined Hailstorm Copper e pinze Akebono. I prezzi della gamma Leon partono da 33.450 euro mentre per la Leon Sportstourer il prezzo d'attacco è di 34.600 euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA