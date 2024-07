Mercedes EQA e GLA, più tecnologia a bordo con edizioni speciali

Strategicamente concentrati, tatticamente flessibili: nella sua strategia globale, Mercedes-Benz Cars è focalizzata sulla propria mission di diventare completamente elettrica, ma a stabilire il ritmo di questa trasformazione saranno i clienti e le condizioni di mercato.

Intanto la gamma Mercedes-Benz in Italia continua ad arricchirsi con una serie di contenuti tecnologici attraverso edizioni speciali che vanno ad ampliare la possibilità di scelta da parte dei clienti.

In gamma la serie speciale Digital Edition, disponibile da maggio scorso, anche su GLA ed EQA. Una limited edition che si distingue per l'elevata dotazione tecnologica e digitale, con un vantaggio cliente rispetto ai contenuti che supera il 70%.

Elemento distintivo delle Digital Edition è il Connect Package, che comprende con 41 Digital Extras per rendere l'esperienza di bordo ancora più confortevole e coinvolgente, disponibili di serie per tre anni.

Una personalizzazione resa ancora più esclusiva dalla vernice metallizzata e una selezione degli equipaggiamenti più ricercati dai clienti come il pacchetto assistenza alla guida, smartphone Integration, pacchetto parcheggio con telecamera 360° e pacchetto Guard 360°.L'offerta dei Digital Extras disponibili a bordo delle automobili della Stella è in rapida espansione.

Un bouquet di servizi e funzionalità estremamente ricco fin dalle gamme d'ingresso che completa e rende ancora più piacevole l'esperienza di bordo. Tutto questo grazie a funzionalità avanzate che vanno dalla navigazione con Electric Intelligence per i modelli full electric, all'AMG Track Pace disponibile sulle vetture high performance firmate Mercedes-AMG, che trasforma il computer di bordo in un vero e proprio ingegnere di pista personale.

Ed è proprio dal forte potenziale offerto dai servizi digitali che nasce la Digital Edition, una 'capsule collection' dedicata alla gamma d'ingresso della Stella che porta GLA ed EQA ad un livello ancora superiore, con un vantaggio cliente che supera il 70% rispetto al costo degli equipaggiamenti.

Su tutti i modelli Digital Edition sono infatti disponibili di serie: tre anni di abbonamento Connect Package con 41 Digital Extras, il pacchetto assistenza alla guida, la Smartphone Integration, il pacchetto parcheggio con telecamera 360°, il pacchetto Guard 360° e, per rispondere anche ad un'esigenza più strettamente estetica, la vernice metallizzata. Mercedes-Benz Connect Package semplifica e completa l'offerta dei digital extras a bordo delle vetture della Stella, garantendo così una customer experience senza compromessi.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA