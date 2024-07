Multe pagate online e suona suo telefono, incubo per una 99enne

La signora Caterina, che il prossimo anno festeggerà il secolo di vita, abita a Lanzo Torinese, in Piemonte ma da due anni a questa parte - suo malgrado - è un po' come se vivesse anche a Bologna: ogni volta che un automobilista felsineo cerca di pagare una multa con lo smartphone, il telefono portatile di casa dell'anziana inizia a squillare. E questo perché - racconta 'il Resto del Carlino' - il suo numero telefonico combacia, in parte, con il codice fiscale del Comune di Bologna cui sono diretti i pagamenti elettronici delle sanzioni. In pratica quando il guidatore inquadra con la fotocamera il Qr Code della multa, senza aprire le applicazione previste per il pagamento, parte la chiamata alla 99enne. Che aveva già segnalato tempo fa la cosa al 'Carlino' e che da due anni, di fatto, non ha pace per tutte quelle telefonate - "anche venti al giorno" ha spiegato al quotidiano bolognese - in arrivo sulla sua utenza. Alla ricerca di una soluzione, la signora dopo avere contatto il Comune, cui la coincidenza dei numeri non risultava, ha chiesto aiuto anche ai Carabinieri ma, ha argomentato, la cosa "non è di loro competenza". Del caso si è interessato, di recente, l'assessore comunale all'innovazione digitale Massimo Bugani. Il Comune per superare l'inconveniente, ha spiegato, ha cercato di comunicare meglio ai cittadini come effettuare correttamente il pagamento delle multe, ossia aprendo le applicazione previste per il pagamento sulle diverse piattaforme. Ad ogni modo, ha aggiunto Bugani al 'Carlino', si tratta di una "coincidenza sfortunatissima" ma non potendo il Comune cambiare il proprio codice fiscale, non resta che a chiedere di variare il numero di telefono sia la signora Caterina.



