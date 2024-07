Genesis GV60 Magma Concept impressiona al Festival of Speed

Genesis, il brand premium di Hyundai, aveva già stupito nello scorso marzo, svelando staticamente l'aggressivo GV60 Magma Concept che - assieme all'altro Concept derivato dal modello G80 Ev - anticipava l'arrivo di una gamma di auto ad alte prestazioni denominate appunto Magma.



Il Festival of Speed di Goodwood ha invece offerto l'occasione per mostrare alla stampa e al pubblico di appassionati le grandi doti dinamiche dell'elettrica GV60 Magma Concept che ha debuttato dinamicamente alla guida del grande Jacky Ickx, sei volte vincitore di Le Mans.

Grazie alle sue doti complessive (reattività, potenza e precisione di guida la GV60 Magma Concept ha ottenuto la vittoria nella categoria delle auto di serie a 4 posti ed ha ottenuto, affidata al pilota da rally Gethin Jones, un sorprendente 16mo posto assoluto nello shootout del fine settimana.

"I nostri team a Rüsselsheim, in Germania si sono impegnati nello sviluppo della GV60 Magma Concept - ha detto Tyrone Johnson, amministratore delegato del Centro tecnico Hyundai Motor Europe (Hmetc) - e non potrei essere più orgoglioso dei risultati". "Questa vittoria è una testimonianza del duro lavoro e della dedizione dei nostri team di sviluppo all'Hmetc e della collaborazione con il nostro team globale a Namyang".

"Siamo entusiasti dei risultati ottenuti al Goodwood Festival of Speed questo fine settimana. Lo sviluppo continua, e sappiamo già che ci saranno più prestazioni in arrivo".

Genesis GV60 Magma, comunica l'azienda, sarà il primo modello della esclusiva Magma ad entrare in produzione.

L'inizio delle vendite in Corea è previsto per il terzo trimestre del 2025, mentre l'Europa seguirà nel quarto trimestre.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA