Lamborghini Automobili e Macron, al via la partnership

Macron e Automobili Lamborghini hanno avviato una partnership che vedrà la casa di Sant'Agata Bolognese e l'azienda leader nel settore dell'abbigliamento sportivo, unite nel segno di qualità, innovazione, performance e stile italiano.

Il primo capitolo di questa collaborazione, che nel corso del tempo si arricchirà di ulteriori iniziative, è destinato a Squadra Corse, il dipartimento di Automobili Lamborghini dedicato al Motorsport.In particolare, Macron accompagnerà Automobili Lamborghini per tre stagioni, vestendo lo staff Lamborghini Squadra Corse a supporto dei campionati Lamborghini Super Trofeo ed il Team Lamborghini Iron Lynx impegnato nel campionato del mondo endurance FIA WEC e nell'IMSA Sportscar Championship nella classe Hypercar/GTP.

Il team di Lamborghini Squadra Corse avrà a disposizione capi e abbigliamento Macron di alto profilo tecnico, confortevoli, curati nei dettagli e che sappiano esprimere pienamente l'identità sportiva di un marchio iconico. Le uniformi saranno realizzate con tessuti tecnici e funzionali realizzati per garantire performance elevate. Macron sarà inoltre licenziataria della versione replica della collezione Squadra Corse per la vendita in tutto il mondo.

