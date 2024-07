La Ferrari di Gai-Ponzio-Mac vince la gara del Gt

La Ferrari 296 Gt3 guidata da Riccardo Ponzio, Stefano Gai e Mikkel Mac ha vinto la gara del campionato italiano Gran Turismo Endurance all'autodromo del Mugello. Dietro alla rossa n/o 50, scattata al via in quinta posizione, si sono piazzati nell'ordine la Lamborghini Huracan di Riccardo Cazzaniga, Alberto Di Folco e Edoardo Liberati e l'Audi R8 Lms di Leonardo Moncini, Andrea Cola e Glenn Van Berlo.

Hanno invece avuto meno fortuna le due Ferrari che ieri avevano monopolizzato la prima fila dello schieramento: l'ex pilota di Formula 1 Giancarlo Fisichella, compagno di Tommaso Mosca e Arthur Leclerc, partito in pole position, ha commesso un errore al primo pit stop superando la propria piazzola di sosta.

I meccanici sono stati costretti a spingere a retromarcia la vettura del pilota romano per poter effettuare il rifornimento con successivo cambio pilota, perdendo molto tempo. Infine Mosca ha urtato in pista l'altra Ferrari, quella partita seconda, della coppia Donno-Bracalente, costringendo quest'ultimo a un fuori pista. La direzione gara ha successivamente deciso di assegnare 10'' di penalità a Mosca da sommare al tempo finale della gara.

Nonostante il risultato decisamente al di sotto delle aspettative, Fisichella, Mosca e Leclerc su Ferrari 296 Gt3, 7/i al traguardo, mantengono la testa della classifica di campionato con 38 punti, uno in più dei due equipaggi che si trovano adesso appaiati, quello di Cazzaniga, Di Folco e Liberati (Lamborghini Huracan) e di Mazzola, Delli Guanti e Aka (Audi R8 Lms) giunti rispettivamente secondi e quinti al termine delle tre ore di gara. Il Gt endurance si prende adesso una pausa e tornerà a gareggiare sul circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola l'8 settembre.

Al Mugello si sono svolte anche le altre gare del weekend: nel campionato italiano Sport Prototipi si è affermato Omar Magliona; nella Formula Regional ha vinto il 18enne australiano James Wharton, alla sua prima vittoria in questa categoria; nella Formula 4, dopo i due successi di ieri, il 15enne britannico Freddie Slater ha completato il tris di vittorie; nel Porsche Carrera Cup Italia, l'olandese Tarry Ten Voorde ha vinto gara 2. Successi anche nel Tcr Italy per il romano Federico Scionti (Cupra Leon) che ha bissato il risultato di ieri e per il coreano Junesung Park (Hyundai Elantra).



