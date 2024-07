Alpine a Goodwood nel segno di A290 e della velocità

Al Goodwood Festival of Speed è tornata in scena anche Alpine, che ha presentato la sua gamma di vetture e ha portato al debutto dinamico di Alpine A290, la prima auto sportiva elettrica della Marca. Dopo la recente anteprima mondiale tenutasi alla 24 Ore di Le Mans, Alpine A290, 100% elettrica e con una potenza di 220 cv, darà prova delle sue doti sportive sul percorso di 1,16 miglia della famosa collina nell'ambito dell'evento First Glance.

Durante i quattro giorni del Festival, oltre a fornire ai visitatori una demo reale del futuro elettrificato della marca per i modelli di serie, Alpine presenta anche le sue icone da competizione passate, presenti e future. La presenza di Alpine sulla griglia dei costruttori è arricchita anche dall'esposizione dell'A110 Pikes Peak, ottimizzata dal punto di vista aerodinamico e con una potenza di 500 cv.

Il tema del motorsport si ripropone invece con l'esposizione della showcar di BWT Alpine F1 Team, oltre alla Formula 1 biturbo V6 RS10 degli anni 1970 e alla radicale A442B da endurance con motore V6. La showcar di Formula 1 sarà guidata da tre piloti di Alpine Academy: Jack Doohan, attuale pilota di riserva di Alpine F1, Kush Maini, pilota di Formula 2, e Sophia Floersch, pilota di Formula 3.

Un'altra Alpine che partecipa all'evento 'First Glance' è l'A110 R Le Mans, in edizione limitata a sole 100 unità, mentre le altre A100 della gamma prendono parte alla sfilata dei costruttori.



