Al Mugello Bracalente-Donno su Ferrari primi nel Gt

Sembra partire fortissima la Ferrari 488 Gt3 guidata da Alessandro Bracalente ed Eliseo Donno che, all'autodromo del Mugello, ha ottenuto il miglior tempo in entrambe le sessioni di prove libere del campionato italiano Gran Turismo Endurance che questo fine settimana fa tappa sul circuito toscano per disputare la seconda gara della stagione. Con il tempo di 1'48''013, la coppia marchigiano-leccese si è messa alle spalle la Honda Nsx Gt3 e la Mercedes Amg Gt3 rispettivamente degli equipaggi Jelmini-Scarpetta Berto e Sandrucci-Bencivenni-Ferrari. Quarto tempo al mattino e quinto nel pomeriggio per i leader del campionato, Giancarlo Fisichella, Arthur Leclerc (fratello di Charles, attuale pilota Ferrari di Formula 1) e Tommaso Mosca su una Ferrari 296 Gt3.

"La somma della loro età è inferiore alla mia, io li chiamo 'i miei nipotini' - ha raccontato l'ex pilota di Formula 1 Fisichella -. Sono giovani, ma qualche volta capita che siano loro a dare consigli a me. Quest'anno siamo partiti con il piede giusto, c'è stata da subito un'ottima atmosfera fra di noi, quella necessaria per poter puntare in alto". "Siamo tutti e tre di altissimo livello - ha ribattuto Mosca - ma Giancarlo ha quel quid in più che fa la differenza". Da questa stagione si cimenta nel Gran Turismo anche il pluricampione di Motogp Jorge Lorenzo.

Il pilota spagnolo, che negli anni precedenti aveva preso parte al Porsche Carrera Cup Italia, adesso guida una Aston Martin Vantage Amr insieme al finlandese William Atalo e all'indiano Mahaveer Raghunathan. Nelle due sessioni di prove libere hanno ottenuto solo il 15/o tempo.

Nel fine settimana del Mugello si disputano anche le gare della Formula 4, del campionato europeo Formula Regional, del campionato Prototipi, del Tcr e del Porsche Carrera Cup La mattinata di domani sarà dedicata alle qualifiche di tutte le categorie, mentre nel pomeriggio scatteranno le prime corse del weekend. La gara del Gran Turismo, della durata di tre ore, si disputerà domenica alle 15.



