Suzuki è l'auto del Giro d'Italia Women

E' Suzuki l'auto del Giro d'Italia Women, che si correrà fino al 14 luglio, un evento in cui si sfidano le grandi stelle del ciclismo femminile, organizzato per la prima volta da RCS Sport in collaborazione con la Federazione Ciclistica Italiana. Nell'occasione, Suzuki fornisce all'organizzazione una flotta 100% ibrida, composta da S-Cross Hybrid, Swace Hybrid e Across Plug-in. Nello specifico, il sistema ibrido 48V di S-Cross si avvale anche della tecnologia 4x4 Allgrip, quello ibrido 207V di Swace Hybrid offre il massimo del comfort, mentre quello a 335V plug-in hybrid di Across, consente di viaggiare in modalità elettrica fino a 98 km in città secondo gli standard di omologazione WLTP. La corsa a tappe, arrivata alla 35esima edizione, si svolge in sette appuntamenti in cui le concorrenti copriranno un totale di 872,7 km. La conclusione è prevista per il 14 luglio a l'Aquila. "Il Giro d'Italia Women 2024 ha scelto Suzuki, e ne siamo orgogliosissimi - ha dichiarato Massimo Nalli, Presidente di Suzuki Italia - è un vero riconoscimento alla passione di Suzuki per lo sport e in particolare per il ciclismo. Inoltre, più della metà dei nostri clienti è rappresentato dalle ragazze, che siano esse giovani o giovani "dentro": in loro onore e per celebrare le atlete in gara augurando loro un grande "in bocca al lupo", abbiamo realizzato una automobile unica, una Suzuki Swift "one-off" in onore del Giro Woman del colore più ambito, il rosa che fa sognare".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA