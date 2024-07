Mercedes a Goodwood celebra la sua presenza nel motorsport

Mercedes-Benz celebra i 130 anni di motorsport al Festival of Speed di Goodwood. Per l'occasione, porterà all'evento il motore a V bicilindrico Daimler risalente al 1894 che, nella gara Parigi-Rouen dello stesso anno, precisamente la prima corsa automobilistica disputata in assoluto, vinse equipaggiando veicoli Peugeot e Panhard & Levassor. Ci sarà anche la Mercedes 2 litri Targa Florio, perfettamente restaurata, che 100 anni fa, nel 1924, si aggiudicò la corsa su strada siciliana. Non mancherà la W 25, del 1934: la prima Silver Arrow con cui Rudolf Caracciola divenne campione del Gran Premio d'Europa nel 1935, paragonabile al titolo di F1 di oggi. Inoltre, sarà presente la W 196 R con cui Juan Manuel Fangio divenne campione del mondo di F1 nel 1954 e nel 1955.



Tra i veicoli particolari spicca quello per il trasporto di auto da corsa del 1955, un esemplare unico con motore proveniente dalla 300 SL "Gullwing" W 198, in grado di raggiungere i 170 km/h. Inoltre, a Goodwood si potrà ammirare la C 11 realizzata per il mondiale delle Gruppo C del 1990, da 730 CV, che si aggiudicò due titoli consecutivi piloti e costruttori. Tra le vetture racing della stella più recenti annoveriamo la presenza della CLK LM del 1998, che ha vinto tutte le gare del campionato FIA GT a cui ha partecipato; e la SLS AMG GT3 del 2012 vittoriosa nella 24 ore di Dubai dello stesso anno.



