F1: Fiorio, 'Ferrari terza forza, per regolamento serve tempo'

"La Ferrari che era un po' la seconda forza all'inizio stagione, adesso è diventata la terza o la quarta: per il regolamento nuovo ci vuole ancora un po' di tempo, dobbiamo ancora fare tutta questa stagione, per cui stiamo un po' a vedere che cosa succede". Lo ha affermato Cesare Fiorio, direttore sportivo della Scuderia Ferrari di F1 tra gli anni '80 e i '90, a margine della cerimonia del Premio Internazionale Fair Play Menarini.

"Vasseur sicuramente è un professionista di questa attività - ha detto Fiorio, che stasera ha ricevuto il Premio Fair Play -, e alla Ferrari raramente hanno messo dei professionisti di questo lavoro. Sicuramente invece lui è un professionista. Però diciamo che gli manca un curriculum vincente, per cui lui magari non può avere la mentalità di chi ha vinto le gare o le sta perdendo per pochi centesimi".

Per la prossima stagione, ha aggiunto, "sicuramente Hamilton è molto bravo, e avendo militato in grandi squadre porterà tutta la sua esperienza anche alla Ferrari, per cui questo è sicuramente positivo. Quello che ho trovato sbagliato è stato annunciarlo prima dell'inizio della stagione, perché questo voleva dire a Sainz, che doveva correre ancora tutto l'anno, che sarebbe stato licenziato, per cui io lo avrei detto a settembre, non prima. Sicuramente lui è un professionista e fa quello che riesce a fare. Sicuramente sarà un pochino più difficile, magari, imporgli qualche scelta di squadra".



F1: Fiorio, 'prendere il team Andretti sarebbe un bene per Circus'

"Quella dei 10 team è una disposizione che veramente non capisco, e sicuramente se potessi contrastarla lo farei, perché ho corso con la Formula 1 che aveva sempre 12 squadre, adesso è ridotta a 10, e anziché tornare a 12 stanno imponendo questa scelta di non prendere Andretti che sarebbe una cosa molto buona per la Formula 1". Lo ha affermato Cesare Fiorio, direttore sportivo della Scuderia Ferrari di F1 tra gli anni '80 e i '90, a margine della cerimonia del Premio Internazionale Fair Play Menarini. Fiorio, che ha ricevuto il Premio, ha commentato anche il ritorno nel Circus di Flavio Briatore con la Alpine. "E' una persona molto in gamba - ha detto - che io stimo molto, ho lavorato per lui quando avevo finito con la Ferrari, con le barche, lui mi ha chiamato per dirigere la Ligier e io sono andato in Francia, mentre lui dirigeva la Benetton. Voleva anche che andassi con lui alla Benetton, e io in Inghilterra non ci volevo andare. Con la Ligier abbiamo recuperato una squadra che era nelle ultime posizioni, l'abbiamo fatta arrivare quinta nel mondiale su dodici squadre c'erano, e abbiamo anche vinto la gara più importante dell'anno, a Montecarlo nel 1996".

