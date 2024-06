Codacons, 'estate più cara, da Telepass, a parcometri'

Gli italiani che andranno in vacanza nelle prossime settimane dovranno mettere mano al portafogli e far fronte a rincari che investono ogni aspetto della villeggiatura, dai trasporti agli alloggi, passando per stabilimenti, parchi e musei. Lo afferma il Codacons, che diffonde uno studio sui "prezzi pazzi" che caratterizzano le vacanze estive 2024. Gli aumenti partono dagli spostamenti in auto: dal prossimo 1 luglio aumentano infatti le tariffe del Telepass, con l'offerta Base che passerà da 1,83 a 3,90 al mese (+113%), la Easy che passa da 2,50 a 4,64 euro al mese (+85,6%), la Plus da 3 a 4,90 euro al mese (+63,3%). Più cari anche pedaggi e parchimetri, saliti nell'ultimo mese del +2,1% su base annua.



