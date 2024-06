La presidente Todde co-pilota ai test del Rally di Sardegna

Tuta bianca, guanti e casco sulla testa: la presidente della Sardegna Alessandra Todde co-pilota allo shakedown, i test di preparazione alla gara e vera e propria, del Rally Italia Sardegna. La governatrice è salita sulla Ford Puma Rally1 Hybrid al fianco del pilota francese Adrien Formaux. Alcune tornate sul percorso di Ittiri. Poi il ritorno alla base.

"Un'emozione unica, è stata davvero una bella esperienza ed è impressionante la precisione con cui il pilota guida. Sono venuta qui oggi per diversi motivi - ha detto Todde - sostenere la presenza del Rally Italia Sardegna e il valore che questa manifestazione restituisce alla Regione dando prestigio alla nostra isola e riservando un indotto davvero importante al nostro territorio".

L'edizione 2024 del Rally Italia Sardegna, sesta manche del Campionato del Mondo rally, è in programma sino al 2 giugno con base della manifestazione ad Alghero. La gara è composta da tre tappe e prevede un totale di 16 prove speciali per complessivi 266,12 km cronometrati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA