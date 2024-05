Al Mauto già 60.000 visitatori alla mostra Ayrton Senna Forever

Oltre 60.000 persone hanno visitato in un mese la mostra Ayrton Senna Forever al Museo Nazionale dell'Automobile, inaugurata a fine aprile e in programma fino al 13 ottobre, che racconta con vetture, memorabilia, libri e scatti fotografiche le prodezze sportive e la vita del campione brasiliano nella ricorrenza dei trent'anni dalla sua scomparsa.

A questo dato si aggiungono gli appassionati che entrano gratuitamente al Mauto per seguire ogni domenica le proiezioni del campionato di Formula 1 trasmesse in diretta sul maxi schermo posizionato nella grande piazza del Museo, con il commento live di giornalisti, opinionisti e piloti: in più di 300 per il Gp di Monaco del 26 maggio in cui ha trionfato la Ferrari. Oltre alle tantissime persone che hanno assistito al primo appuntamento dei Senna Talks, il ciclo di incontri e dibattiti che completano l'esposizione su Ayrton Senna e che coinvolgono piloti, giornalisti, progettisti e amici, gli affetti e i rivali di sempre del campione paulista nella ricostruzione corale della sua vicenda sportiva e personale: il 30 maggio erano in 200 circa ad ascoltare i racconti di quattro ospiti d'eccezione che l'hanno conosciuto, il pilota Riccardo Patrese, il giornalista sportivo Pino Allievi, l'ex coordinatore e manager del team McLaren Jo Ramirez e l'ex manager della Ferrari Cesare Fiorio.

"È davvero gratificante l'affluenza record che ha caratterizzato il primo dei sei mesi in cui sarà visitabile la più grande esposizione di sempre sul grande campione brasiliano tragicamente scomparso trent'anni fa. Ayrton Senna Forever è una mostra estremamente suggestiva, completa e sorprendente, e la soddisfazione dei visitatori inorgoglisce l'impegno del Museo Nazionale dell'Automobile" sottolinea Carlo Cavicchi, curatore della mostra.



