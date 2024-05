Salvini, incentivi auto elettriche? Riflessione in corso

"L'Italia meno inquinata non passa dalle auto elettriche e cinesi". Così il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a margine di un incontro nell'ambito del Festival dell'Economia di Trento organizzato dal Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing per conto della Provincia autonoma. "Questo - aggiunge - sarebbe un suicidio e non certo un Paese meno inquinato". E sugli incentivi per le auto elettriche, Salvini è lapidario: "è una bella domanda, riflessione in corso..."



