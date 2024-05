Lotus sbarca Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2024

Tra i protagonisti del Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2024 e del FuoriConcorso, a Villa del Grumello e Villa Sucota, quest'anno ci sarà anche Lotus. Quello del marchio automobilistico è il debutto a Villa d'Este per il Concorso d'Eleganza 2024, e la prima partecipazione, in 76 anni, avverrà con la presentazione della Type 66.

Questo modello, disegnato oltre 50 anni fa, è stato portato alla luce grazie alla collaborazione tra Clive Chapman, managing director del Classic Team Lotus e figlio del fondatore Colin Chapman, e il team di progettazione Lotus. La partecipazione sarà resa ancora più speciale dalla partecipazione alla parata delle auto, durante la quale Clive Chapman guiderà la Type 66, voluta da suo padre.

In occasione della presentazione della Type 66, Simon Lane, executive director della divisione Lotus Advanced Performance, ha dichiarato: "Siamo onorati di portare la Type 66 al Concorso d'Eleganza Villa d'Este, un evento di grande tradizione e di rilevanza mondiale. Sarà la nostra prima volta in 76 anni e per renderla ancora più speciale, vivremo l'emozione di vederla guidare a Clive Chapman durante la parata".

La partecipazione di Lotus al FuoriConcorso, che nel 2024 avrà come tema 'British Racing Queen', rappresenta invece un'opportunità unica per mostrare la sua costante ricerca dell'eccellenza in ogni aspetto della mobilità. Proprio in quest'ottica verranno presentati due dei prodotti più rappresentativi del passato e del presente del brand, ovvero la Type 72 e la Evija.

