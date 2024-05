Guidesi, 'in Lombardia 30% delle aziende automotive a rischio'

"La prossima Commissione europea deve prendere atto di quello che sta succedendo, ovvero che alcune aziende della filiera della componentistica" delle auto "sono profondamente in crisi: in Lombardia abbiamo il 30% delle aziende dell'automotive che non possono riconvertirsi e che rischiano la chiusura". Lo ha detto l'assessore della Regione Lombardia allo Sviluppo Economico, Guido Guidesi, a Bruxelles per partecipare alla riunione dell'Alleanza delle Regioni europee dell'automotive di cui fanno parte 36 realtà territoriali. "Non ci possiamo permettere di perdere posti di lavoro per una scelta poco lungimirante, limitante e che ha consentito ad altri competitor", come la Cina, "di avere vantaggi clamorosi", ha detto in riferimento allo stop ai motori termici, benzina e diesel, entro il 2035. Guidesi ha sottolineato ancora che dell'Alleanza fanno parte territori "che rappresentano un terzo del Pil Ue". In vista delle elezioni europee e del prossimo ciclo istituzionale l'auspicio "è quello di inserire nei lavori il principio di neutralità tecnologica che ci consentirà una mobilità a impatto zero con una pluralità di soluzioni, quindi non solo l'elettrico".



