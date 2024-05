Pagani sarà presente al FuoriConcorso 2024

Anche Pagani prenderà parte al FuoriConcorso 2024, dove le auto da sogno sono protagoniste.

Così, sabato 25 e domenica 26 maggio, sulle rive del lago di Como, precisamente nei giardini di Villa del Grumello, l'atelier di San Cesario sul Panaro esporrà una Huayra R in Verde Smeraldo e Black Mamba lucido, con una livrea arricchita da strisce in Rosso Dubai, Bianco Malta e Nero Galante, per aderire, a suo modo, al tema dell'evento relativo al "British Racing Green": il colore ufficiale delle corse automobilistiche internazionali del Regno Unito. La vettura, inoltre, sulla portiera sfoggia un cerchio racing in Bianco Malta che mostra il numero 10, vanta cerchi color Oro, mentre sulle ali mobili posteriori presenta un'incisione custom della lettera 'R'.

Forte di un V12 aspirato da 850 CV di potenza, dal suono così coinvolgente che nel 2022 è stato insignito del titolo "Best Noise of the Year" da BBC Top Gear, questa vettura da pista sviluppata senza implicazione di regole, fatte salve quelle relative alla sicurezza, è stata progettata per offrire performance senza compromessi e genera 1000 kg di downforce a 320 km/h. Costruita in appena 30 esemplari, ha un prezzo base di 2,6 milioni di euro, tasse escluse.



