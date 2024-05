Autostrada del Brennero, tasso incidenti sceso a 15,44 nel 2023

Nel 2023 il Tig (numero di incidenti rapportato ai veicoli per chilometro per cento milioni) di Autostrada del Brennero si è attestato a 15,44 contro una media nazionale che nel 2022 (ultimo dato disponibile) era di 27. Negli ultimi dieci anni - si legge in una nota - il Tig è sceso del 22,1%. Se si risale alla fine degli anni Novanta il calo è del 68,3%.

Autostrada del Brennero ha approvato anche il Bilancio di sostenibilità. Nel 2023 sono stati 375.000 gli autoarticolati spostati dalla strada alla ferrovia grazie alla società InRail spa e Rtc spa. Sempre l'anno scorso sono state risparmiate 3.150 tonnellate di anidride carbonica attraverso la rete di colonnine elettriche e le politiche di efficientamento adottate da Autostrada del Brennero.



