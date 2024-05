Anas stanzia 4,7 milioni per la sicurezza della Foggia-Cerignola

Uno stanziamento di 4,7 milioni di euro da parte dell'Anas per un cronoprogramma di interventi che comincerà in giugno lungo la statale 16 nel tratto Foggia-Cerignola per interventi tesi a migliorare le condizioni della strada e a garantire la sicurezza degli automobilisti e dei pendolari che la percorrono quotidianamente. È quanto emerso dall'incontro che si è svolto in prefettura, a Foggia, per affrontare la questione della pericolosità della statale 16, nel tratto tra Foggia e Cerignola. Durante l'incontro l'Anas ha comunicato di aver avviato interlocuzioni con il ministero dei Trasporti per ottenere ulteriori finanziamenti per un importo di 5,7 milioni di euro, destinati al completamento della strada e al miglioramento delle complanari.



