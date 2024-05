A Misano successo per la festa firmata Suzuki

Sono stati oltre 2300 gli appassionati che si sono dati appuntamento l'11 maggio al Misano Word Circuit 'Marco Simoncelli' per la prima edizione del Suzuki Motor Fest. Per l'occasione, Suzuki ha proposto una serie di attività a tutti coloro che hanno affollato il paddock del circuito di Misano Adriatico.

L'evento è stato inaugurato alla presenza del sindaco di Misano e del direttore dell’Autodromo, del presidente di Suzuki Italia Massimo Nalli, dei tre campioni del mondo Kevin Schwantz, Marco Lucchinelli e Franco Uncini, del Campione Europeo di rally Renato Travaglia e del campione del mondo di rally Gigi Pirollo (navigatore). La giornata è stata scandita da molti appuntamenti, a iniziare dal sold out registrato per tutti i turni in pista dedicati ai proprietari di moto e auto Suzuki.

Tra i cordoli del tracciato del motomondiale sono scese 103 moto Suzuki e 51 Swift Sport, mentre alla parata hanno partecipato 550 moto Suzuki e 110 Swift Sport. Ai test ride della gamma Suzuki hanno partecipato 150 motociclisti, oltre ai 50 che hanno provato la gamma moto e scooter 125 nell'area dedicata e a tutti coloro che si sono cimentati nel percorso a ostacoli con le V-Strom presso l'area V-Strom Academy. Sono state più di 180 persone, le persone che hanno sfidato il percorso ad ostacoli da affrontare con la Suzuki Jimny, 70 gli appassionati saliti al volante di un SUV Suzuki, oltre 200 quelli che hanno provato il brivido della Swift sport con lo skid car e quasi 150 i test ride con la gamma delle auto Suzuki che si sono svolti oltre i cancelli del circuito romagnolo.

L’ospite speciale della festa a due ruote è stata la GSX-8R CUP che è stata presentata al pubblico e stampa. La versione della sportiva di Suzuki basata sul bicilindrico frontemarcia da 776 cc, 4 valvole per cilindro da 83 cv a 8.500 giri/min con una coppia massima di 78Nm a 6.800 giri/min, è stata pensata per la pista.

