Brembo sarà title sponsor del GP d'Italia nel 2024 e 2025

Brembo sarà title sponsor del Gran Premio d'Italia nel 2024 e 2025 e assumerà così un ruolo di primo piano quando la MotoGp sfreccerà sull'autodromo internazionale del Mugello.

L'edizione di quest'anno, in programma dal 31 maggio al 2 giugno, sarà ufficialmente denominata Gran Premio d'Italia Brembo. Fornitore di sistemi frenanti per tutti i team della MotoGp, Brembo è una presenza consolidata ormai da diversi anni.

"Siamo entusiasti di annunciare che Brembo sarà il title sponsor del Gran Premio d'Italia nel 2024 e nel 2025", afferma Daniele Schillaci, ceo di Brembo. "Si correrà - aggiunge - al Mugello, un circuito che è parte integrante del calendario dal 1976, capace di evocare la storia e il fascino del motociclismo su scala globale. La nostra lunga tradizione nel motorsport e questa collaborazione con la MotoGp marcano il nostro costante impegno per l'innovazione e le prestazioni. I nostri sistemi frenanti sono infatti stati scelti da tutti i team per nove campionati mondiali consecutivi, consolidando l'immagine di Brembo come leader indiscusso e punto di riferimento per piloti e addetti ai lavori".



