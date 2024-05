A Singapore Hyundai apre il rivoluzionario ristorante Na Oh

Grazie a una collaborazione tra lo chef Corey Lee, tre stelle Michelin e lo Hyundai Motor Group Innovation Center Singapore (Hmgics) è nato Na Oh, un nuovo concetto di ristorante che è destinato non solo ad aggiungere un'offerta unica al ricco panorama culinario di Singapore ma anche ad estendere ulteriormente l'esperienza del cliente dell'hub andando ben oltre a ciò che accade in una concessionaria automobilistica convenzionale.

Na Oh in coreano significa infatti 'muoversi dall'interno verso l'esterno' ed è stato pensato per portare innovazione in due ambiti - quello dei ristoranti e quello dell'automobile - diventando, si legge nella nota di Hyundai, un centro culturale per la cucina, l'artigianato e il design coreano. Utilizzando tecnologie di automazione e robotica all'avanguardia, Hmgics gestirà ad esempio una fattoria intelligente verticale a due piani con la capacità di produrre oltre 30 kg tra frutta e verdura fresca al giorno.

Quella creata da Hyundai è la prima fattoria intelligente robotica al mondo per l'esperienza del cliente e la prima del suo genere al mondo ad essere aperta ai visitatori. Na Oh utilizzerà gli ingredienti direttamente da questa struttura, stabilendo una connessione diretta tra cibo e innovazione per offrire un'esperienza unica e raffinata, dalla fattoria alla tavola.



