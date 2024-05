Mostre, musica e auto, Imola accoglie la F1 col FuoriGp

Arriva a Imola il FuoriGp. In occasione del Gran premio di Formula 1, in programma dal 17 al 19 maggio, il Comune mette in campo diverse iniziative sia direttamente sia in collaborazione con altre realtà, a cominciare da If - Imola Faenza Tourism Company.

Un city dressing dedicato vestirà a festa Imola e, nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, il centro storico e il percorso dalla stazione all'Autodromo saranno animati con iniziative ed eventi, fra cui mostre, esposizioni di auto, food village in cui si potranno degustare le specialità enogastronomiche del territorio, dj set, unitamente ad animazioni promosse e organizzate dai pubblici esercizi.

Proseguiranno anche le iniziative del programma "Senna 30 years" dedicate al ricordo di Ayrton Senna e Roland Ratzenberger.

Gli studenti delle scuole primarie imolesi saranno protagonisti a vario titolo domenica prima della partenza della gara o tra il pubblico. Per il sindaco Marco Panieri, che ha presentato il programma del FuoriGp stamattina in conferenza stampa, l'iniziativa "segnerà anche una ripartenza rispetto all'edizione annullata del 2023, causa le terribili alluvioni che colpirono i nostri territori l'anno scorso".

Inoltre, giovedì alle 18.30 nella sala del consiglio comunale di Imola si svolgerà la cerimonia di consegna della chiave della città di Imola a Stefano Domenicali, imolese e amministratore delegato di F1.



