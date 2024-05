Alpine A110 San Remo 73: una serie speciale iridata

L'Alpine A110 sottolinea il suo DNA anche attraverso le serie limitate che attingono al suo passato sportivo. In particolare, l'A110 San Remo 73, prodotta in 200 esemplari, si rifà a quel leggendario rally di San Remo che consacrò il brand transalpino in vetta al mondiale rally, e celebra il 50° anniversario della conquista del titolo costruttori. Se il motore è il noto 4 cilindri 1.8 turbo da 300 CV montato alle spalle dell'abitacolo, il design diventa esclusivo.



Infatti, le forme moderne e levigate della A 110 sono vestite da una colorazione Caddy Blue, con i montanti del tetto a contrasto di colore nero, ed il tetto in carbonio verniciato di rosso. In questo modo, la serie limitata San Remo 73 rivisita la livrea storica delle berlinette vincenti del 1973 e sfoggia la firma tematica San Remo 73 corredata da elementi in bianco e nero, sia sul cofano che sulle portiere, e nella zona posteriore. La cura estetica di questa serie speciale si avvale anche di cerchi da 18 pollici Grand Prix nella colorazione Bianco Brillante, da cui è possibile scorgere le pinze dei freni antracite griffate Brembo. Infine, le maschere dei proiettori anteriori diventano più cattive grazie al colore nero, e nell'insieme, spiccano i monogrammi Alpine in nero lucido. L'abitacolo si avvale di un rivestimento in microfibra corredato da cuciture grigie, e dei sedili sportivi Sabelt Racing, con tanto di firma tematica "World Champion 73" ricamata, che offrono la possibilità di montare le cinture da corsa a sei punti. Non mancano una pedaliera sportiva, a cui si abbina il poggiapiedi del passeggero in alluminio, e dei tappetini Alpine. Completano la cura interna i pannelli porta con due strisce tematiche bianche e nere.



